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Boğaz'daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli

İstanbul'da son birkaç gündür yoğun olarak etkisini gösteren sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Boğazdan geçmek isteyen yüzlerce yük gemisi uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yaşanan aksamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaşım Sistemleri müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı bu gecikmenin dünya ticaretinde büyük zararlara yol açtığını, 100 geminin bir günlük maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 16:58
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Boğaz’daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli

Son günlerde Marmara Bölgesini etkisi altına alan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı'nda etkisini arttıran sisten dolayı boğazın transit gemi trafiğine yaklaşık 11 saat kapatılması nedeniyle zaman zaman ticari gemilerin ulaşımında aksamalar yaşandı.

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Boğaz’daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli

Ortalama bir gemi boğazdan geçiş için 14 saat beklerken sis nedeniyle bu süre daha da uzayabiliyor. Sevkiyatta yaşanan akşamalar nedeniyle Dünya ticaretinde milyonlarca dolar zarar olduğu tahmin ediliyor.

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Boğaz’daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli

Karadeniz'den yada Marmara Denizinden gelerek boğazdan geçmek isteyen gemiler Marmara Denizi bölgesinde Ahırkapı açıklarından yoğunluk oluştururken Karadeniz tarafından gelen gemilerde Kumköy açıklarında yoğunluğa neden oldu.

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Boğaz’daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli

İstanbul Boğazı girişlerinde geçiş için bekleyen yüzlerce gemi havadan görüntülenirken Gemi radar sisteminde de boğazların giriş çıkışlarında geçiş için bekleyen çok sayıda geminin olduğu gözlendi.

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Boğaz’daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Sistemleri müdürü Prof. Dr Mustafa Ilıcalı "Normal şartlarda gemiler 14 saat bekleme süreleri var. Bir geminin günlük 120 bin dolar maliyeti var.