Boğaz'daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli

İstanbul'da son birkaç gündür yoğun olarak etkisini gösteren sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Boğazdan geçmek isteyen yüzlerce yük gemisi uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yaşanan aksamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaşım Sistemleri müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı bu gecikmenin dünya ticaretinde büyük zararlara yol açtığını, 100 geminin bir günlük maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 16:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL