HaberlerGaleriBoğaz'daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli
Boğaz'daki sis dünya ticaretine darbe vurdu! İşte bir günlük bekleyişin bedeli
İstanbul'da son birkaç gündür yoğun olarak etkisini gösteren sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Boğazdan geçmek isteyen yüzlerce yük gemisi uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yaşanan aksamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaşım Sistemleri müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı bu gecikmenin dünya ticaretinde büyük zararlara yol açtığını, 100 geminin bir günlük maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu belirtti.