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Kelle paça... İşkembe... Tarhana... Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?

İşkembe... Kelle paça ve tarhana... Türk mutfağının kış aylarında vazgeçilmez lezzetlerinin doğa şifa kaynağı olduğunu biliyor musunuz? Kelle paça soğuk algınlığı virüslerine karşı etkili mi? Hastayken çorba içmek işe yarar mı? Çorba içmek neye iyi gelir? Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir? İşte tüm merak edilen bu soruların yanıtı haberimizde...

Öte yandan Eski Mısır'da tedavi amaçlı kullanılan çorbayı öğrenince çok şaşıracaksınız.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.11.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 19:31
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Kelle paça... İşkembe... Tarhana... Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?

Geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinin başında gelen tarhana, hem besleyici özelliği hem de içerdiği protein, vitamin ve minerallerle adeta bir doğal şifa deposu.

TARHANANIN FAYDALARI

Bitkisel ve hayvansal hammaddelerin birlikte işlenmesi ile elde edilen, sindirimi kolay, besleyici değeri yüksek, iştah açıcı ve bağırsak florasını düzenleyici özellikleri olan tarhana, oldukça besleyici bir bileşimi bünyesinde barındırıyor.

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Kelle paça... İşkembe... Tarhana... Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?

YOĞURT TÜKETMEYENLER İÇİN TAVSİYE EDİLİYOR

İştah açıcı özelliği ile bebek ve çocuklara, nekahet dönemindeki hastalara, halsiz ve zayıf insanlara güç kazandırıcı, iyileştirici ve besleyici olarak tavsiye ediliyor.

Tarhana, yoğurt tüketemeyen kişiler ve bebeklerin beslenmesinde çok iyi bir alternatiftir.

Ayrıca tahılların fermentasyonu sonucu oluşan tarhana probiyotik özellikte bir besindir.

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Kelle paça... İşkembe... Tarhana... Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?

Domates, enerji değeri yani kalorisi az olan bir besindir. Bir orta boy domatesle en fazla 25-30 kalori alırız. Domates ve domates ürünlerinin kilo yönetimini kolaylaştırmasının bir nedeni de budur.

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Kelle paça... İşkembe... Tarhana... Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?

KANSERE KARŞI KORUYOR

Domates lif zengini bir besindir. Lif bakımından zengin beslenme sağlayan domates çorbası, kan şekerine destek olur, kan basıncını azaltır, kansere karşı korur. Kilo yönetimini kolaylaştırır ve kansızlıkla mücadelede yardımcıdır.

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Kelle paça... İşkembe... Tarhana... Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?

MERCİMEK KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle mercimek, şeker hastaları için değerli bir besindir. Çünkü insülin ve kan şekerini düşürür.

Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür, böylece kalp krizi geçirme riskini azaltır ve kalp dostu bir besin olduğunu kanıtlar.