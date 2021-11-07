Sokağı ikiye bölen türbe: Evi tarif etmek kolay oluyor

Oğlunu arkadaşına bırakmak için sokağa gelen Haldun Dalyan (43) ise "Buraya ikinci gelişim. Daha önce burada bir türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce ilginç geldi ama güzel. Böyle bir sokakta otururum ama çekinebilirim de mahalle sakinleri alıştı sanırım" ifadelerini kullandı.