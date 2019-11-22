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Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en yeni, en özel Cuma mesajları...

Resimli ve yazılı Cuma mesajları her Perşembe günü olduğu gibi yoğun şekilde aranıyor. Birbirlerini tebrik etmek isteyen Müslümanlar, en güzel Cuma mesajını paylaşmanın gayretinde. Biz de en güzel resimli ve yazılı Cuma mesajlarını derledik. İşte En güzel WhatsApp Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 10:00
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Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en yeni, en özel Cuma mesajları...

Cuma mesajları bir Perşembe akşamı daha yoğun şekilde aranıyor. İslam aleminin en kıymetli günü olan Cuma öncesi Müslümanlar birbirlerinin bu özel gününü tebrik ediyor. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Müslümanlar Kur'an okuyor, namaz kılıyor, dualar ediyor. Sizler için en güzel, en yeni, en güncel resimli ve sözlü Cuma mesajlarını derledik. İşte en güzel WhatsApp Cuma mesajları...

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Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en yeni, en özel Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

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Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en yeni, en özel Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

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Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en yeni, en özel Cuma mesajları...

De ki: "İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut." (İSRÂ suresi 110. ayet) Hayırlı cumalar.

Allah rahmeti yüz parça yarattı. Bu rahmetten doksan dokuzunu yanında tuttu. Yeryüzüne (bu rahmetin) sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça sebebiyledir ki yaratıklar birbirine acımaktadırlar. (Öyle ki) at, süt emen yavrusuna engel olmaması için ayağını bu rahmet sayesinde kaldırır."(Buharî, "Edeb", 78) Hayırlı cumalar.

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. (A'RAF suresi 55-56. ayetler) Cumanız mübarek olsun.

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Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en yeni, en özel Cuma mesajları...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.