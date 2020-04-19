Birçok medeniyete ev sahipliği yaptı! Ankara'da 900 yıllık keşfedilmemiş hazine

Büyük bir alana sahip olan mağaralarda içerisinde yüzlerce kişinin barınacağı giriş bölümünde iki oda, iç kısmında 4 oda daha bulunuyor. Mağaranın alt katında yeni yeni traverten oluşumları gözlenirken, mağaranın alt kısmında bulunan şelale keşfedilmeyi bekleyen ayrı bir doğa güzelliğini barındırıyor. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin hocası olan Taptuk Emre Dergahı da bu ilçede bulunuyor. İlçe, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırılmayı bekliyor.