HaberlerGaleriBirçok medeniyete ev sahipliği yaptı! Ankara'da 900 yıllık keşfedilmemiş hazine
Birçok medeniyete ev sahipliği yaptı! Ankara'da 900 yıllık keşfedilmemiş hazine
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Nallıhan, tarihi ve doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor. Yaklaşık 900 yıl öncesine dayanan mescit ise turizme kazandırılmayı bekliyor. Defineciler tarafından talan edilen tarihi yapı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İlçede ayrıca sığınak olarak kullanılan dev mağaralar da keşfedilmeyi bekliyor.
Giriş Tarihi: 19.04.2020 17:14Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 17:15