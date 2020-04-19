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Hayatının şokunu yaşadı! Ahıra damdan giren ayı 45 koyunu telef etti
Hakkari'nin Kaymaklı Köyü'nde Adil Alpsar isimli vatandaşa ait ahıra damdaki delikten giren ayı, ahırdaki 50 küçükbaş hayvandan 45'ini telef etti, 5'ini de yaraladı. Sabah saatlerinde ahıra giren Alpsar, içerdeki manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Ayının, kapıyı kırarak, ahırdan çıkıp, gözden kaybolduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 19.04.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 16:40
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