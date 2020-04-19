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Hayatının şokunu yaşadı! Ahıra damdan giren ayı 45 koyunu telef etti

Hakkari'nin Kaymaklı Köyü'nde Adil Alpsar isimli vatandaşa ait ahıra damdaki delikten giren ayı, ahırdaki 50 küçükbaş hayvandan 45'ini telef etti, 5'ini de yaraladı. Sabah saatlerinde ahıra giren Alpsar, içerdeki manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Ayının, kapıyı kırarak, ahırdan çıkıp, gözden kaybolduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 16:40
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Hayatının şokunu yaşadı! Ahıra damdan giren ayı 45 koyunu telef etti

Kent merkezinde 40 kilometre uzaklıktaki Kaymaklı köyünde çiftçilik yapan Adil Alpsar, kendisine ait küçükbaşları otlattıktan sonra ahıra koydu.

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Hayatının şokunu yaşadı! Ahıra damdan giren ayı 45 koyunu telef etti

Gece saatlerinde ahırın damını kazarak, giren ayı, içerideki hayvanlara saldırdı.

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Hayatının şokunu yaşadı! Ahıra damdan giren ayı 45 koyunu telef etti

50 küçükbaştan 45'ini telef eden ayı, 5'ini de yaraladı.

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Hayatının şokunu yaşadı! Ahıra damdan giren ayı 45 koyunu telef etti

Ayının, kapıyı kırarak, ahırdan çıkıp, gözden kaybolduğu belirtildi.

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Hayatının şokunu yaşadı! Ahıra damdan giren ayı 45 koyunu telef etti

Adil Alpsar, sabah ahıra gelince şok yaşadığını ve çok üzüldüğünü söyledi.