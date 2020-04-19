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Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

Çalışkanlıkları ile bilinen Japonlardan, dünyayı şoke eden bir yöntem geliştirildi. Sadece 2 saat kurdukları evler tam 300 yıl ayakta kalıyor. Peki nasıl? Tüm dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını yine Japonlar verdi. Yaptıkları evi anbean kameraya kaydeden Japonlar, evlerin sırrını açıkladı. İşte her karesi büyük bir ilgiyle takip edilen o evlerin yapılışı.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 18:03
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Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

Japonlar 2 saatte 300 yıl kalabilen ev inşa edebiliyor.

Evin dışı ve içi görenleri şaşırtıyor.

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Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.

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Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

İşte ilginç görüntüler

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Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...
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Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...