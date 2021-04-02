03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir zamanlar çocukların sevgilisi "Tolga Abi" son haliyle görenleri şaşırttı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali

Bir zamanlar çocukların sevgilisi "Tolga Abi" son haliyle görenleri şaşırttı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali

90'lı yıllarda Hugo ile hayatımıza giren ünlü sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi'nin son hali ile görenlere yok artık dedirtti. "Tolga Abi" Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olmuştu. İşte sürekli gülen yüzü ve duyunca mutlu olunan ses tonu ile hafızalara kazınan Tolga Gariboğlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 23:08
  • 1
  • 13
Bir zamanlar çocukların sevgilisi Tolga Abi son haliyle görenleri şaşırttı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali

90'ların efsanesi Hugo'nun vazgeçilmez ismi Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bir zamanlar çocukların sevgilisi Tolga Abi son haliyle görenleri şaşırttı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali

Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olan sunucu Tolga Gariboğlu geri döndü.

  • 3
  • 13
Bir zamanlar çocukların sevgilisi Tolga Abi son haliyle görenleri şaşırttı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali

2008'de televizyonu bırakan Tolga Abi uzun süredir göz önünde değildi.

  • 4
  • 13
Bir zamanlar çocukların sevgilisi Tolga Abi son haliyle görenleri şaşırttı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali

Daha çok iş dünyasına ve işlerine kendini adayan başarılı isim son olarak bir YouTube kanalı açtı.

  • 5
  • 13
Bir zamanlar çocukların sevgilisi Tolga Abi son haliyle görenleri şaşırttı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali