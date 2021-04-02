Bir zamanlar çocukların sevgilisi "Tolga Abi" son haliyle görenleri şaşırttı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali

90'lı yıllarda Hugo ile hayatımıza giren ünlü sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi'nin son hali ile görenlere yok artık dedirtti. "Tolga Abi" Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olmuştu. İşte sürekli gülen yüzü ve duyunca mutlu olunan ses tonu ile hafızalara kazınan Tolga Gariboğlu'nun son hali...