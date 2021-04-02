Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Sahilde buldu görünce şoke oldu! Adana'da ilginç olay
Adana'nın Karataş ilçesine kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, sahilde dolaşırken kıyıya vuran 'mandabaş' türü vatoz balığını üzerine su döküp denize bırakarak yaşama tutunmasını sağladı. İşte gördüğünüzde var olduğuna inanamayacağız canlıların listesi... Sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 21:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 22:06
Geçen günlerde Karataş Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye gelen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, gözlem yapmak ve fotoğraf çekmek için sahilde dolaşırken, kıyıya vuran vatoz balığıyla karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yoğurtcuoğlu, kumların üzerindeki vatozun üzerine önce su döktü.
Balığın canlı olduğunu gören Yoğurtçuoğlu, hayvanı denize bıraktı. Vatoz yüzerek uzaklaştı
Çektiği görüntüleri uzman kişilere göstererek bilgi alan Emin Yoğutçuoğlu, vatozun cinsinin nesli tehlike altında olan 'mandabaş vatoz' olduğunu öğrendi.
Doğu Atlantik, Afrika ve Akdeniz kıyılarında nadir görülen mandabaş vatozun, balıkçı ağlarına takıldıktan sonra yaralanıp kıyıya vurduğu değerlendiriliyor.
İŞTE GÖRDÜĞÜNÜZDE GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMAYACAĞIZ HAYVANLAR
Peygamberdevesi