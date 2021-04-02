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Sahilde buldu görünce şoke oldu! Adana'da ilginç olay

Adana'nın Karataş ilçesine kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, sahilde dolaşırken kıyıya vuran 'mandabaş' türü vatoz balığını üzerine su döküp denize bırakarak yaşama tutunmasını sağladı. İşte gördüğünüzde var olduğuna inanamayacağız canlıların listesi... Sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 21:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 22:06
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Sahilde buldu görünce şoke oldu! Adana'da ilginç olay

Geçen günlerde Karataş Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye gelen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, gözlem yapmak ve fotoğraf çekmek için sahilde dolaşırken, kıyıya vuran vatoz balığıyla karşılaştı.

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Sahilde buldu görünce şoke oldu! Adana'da ilginç olay

Yoğurtcuoğlu, kumların üzerindeki vatozun üzerine önce su döktü. Balığın canlı olduğunu gören Yoğurtçuoğlu, hayvanı denize bıraktı. Vatoz yüzerek uzaklaştı

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Sahilde buldu görünce şoke oldu! Adana'da ilginç olay

Çektiği görüntüleri uzman kişilere göstererek bilgi alan Emin Yoğutçuoğlu, vatozun cinsinin nesli tehlike altında olan 'mandabaş vatoz' olduğunu öğrendi.

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Sahilde buldu görünce şoke oldu! Adana'da ilginç olay

Doğu Atlantik, Afrika ve Akdeniz kıyılarında nadir görülen mandabaş vatozun, balıkçı ağlarına takıldıktan sonra yaralanıp kıyıya vurduğu değerlendiriliyor.

İŞTE GÖRDÜĞÜNÜZDE GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMAYACAĞIZ HAYVANLAR

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Sahilde buldu görünce şoke oldu! Adana'da ilginç olay

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