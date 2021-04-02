Kemal Sunal'ın filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı | İnek Şaban Süt Kardeşler Davaro Şaban Oğlu Şaban...

Yeşilçam filmlerindeki çekim hataları görenleri şaşkına çeviriyor. Milyonları günlüne taht kuran Kemal Sunal'ın, İnek Şaban, Süt Kardeşler, Davaro, Şaban Oğlu Şaban gibi filmleri 7'den 70'e herkesin sevdiği filmler arasında…Kemal Sunal filmindeki hata yıllar sonra fark edildi. Çekim hataları sinemaseverleri kimi zaman tebessüm ettirirken kimi zaman da 'bu kadarına pes artık' dedirttiriyor. İşte yıllar sonra ortaya çıkan o çekim hataları...