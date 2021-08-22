Bir zamanlar balık tutuyorlardı! Yosun ve çöpten geçilmeyen dere tedirgin etti! Edirneliler isyanda: Biz bunu hak etmiyoruz

Belediye burayla hiç ilgilenmiyor, temizlemiyorlar. Deremiz yok oluyor. Deremizden aldığımız suyla tarlamızı ve bahçelerimizi suluyorduk, hayvanlarımız buradan su içerdi. Bu suyumuz yer altından temiz olarak çıkıyor. Temiz akan su burada atılan çöplerle bu hale geldi. Derenin böyle akması çevre kirliliğine de neden oluyor. Çok pis bir koku da yapıyor. Dere pis olduğu için sinek yapıyor. Akşam saatlerinde burada sinekten duramıyoruz. Yetkililerden deremizin temizlenip kurtarılmasını istiyoruz" dedi.