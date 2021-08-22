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Bir zamanlar balık tutuyorlardı! Yosun ve çöpten geçilmeyen dere tedirgin etti! Edirneliler isyanda: Biz bunu hak etmiyoruz

Fabrika ve evsel atıklara maruz kalan Edirne'deki Tunca Nehri'nin önemli kollarından olan Bayır Deresi'nin kirli görüntüsü bölge halkını tedirgin ediyor. Bir zamanlar balık tutulan, tarlaların sulandığı dere, yosunlarla kaplanıp yeşile bürünürken yüzeyi ise çöplerle doldu.

Giriş Tarihi: 22.08.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 11:51
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Bir zamanlar balık tutuyorlardı! Yosun ve çöpten geçilmeyen dere tedirgin etti! Edirneliler isyanda: Biz bunu hak etmiyoruz

Derenin geçtiği Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayanlar, kirlilik nedeniyle tarım alanlarını sulayamadıklarını, hayvanlarına da su veremediklerini dile getirip, yayılan kokudan şikayetçi olduklarını söyledi. Derenin yok olduğunu belirten mahalleli Osman Tireler, önceki yıllarda temiz akan derenin, tesislerin ve mahallede yaşayanların çöpleriyle kirletildiğini iddia etti.

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Bir zamanlar balık tutuyorlardı! Yosun ve çöpten geçilmeyen dere tedirgin etti! Edirneliler isyanda: Biz bunu hak etmiyoruz

Dereden su içip balık tutukları zamanları anlatan Tireler, "Bu derede biz 15 sene önce balık tutuyorduk. Buradaki tesislerin ve oturan vatandaşların çöp atmasıyla bu dere bu hale geldi. Çeltik suları da bırakılıyor buraya, onun da kirlettiğini söyleyebilirim. Derede şu an bırakın balığı, canlı bir şey yaşamıyor.

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Bir zamanlar balık tutuyorlardı! Yosun ve çöpten geçilmeyen dere tedirgin etti! Edirneliler isyanda: Biz bunu hak etmiyoruz

Belediye burayla hiç ilgilenmiyor, temizlemiyorlar. Deremiz yok oluyor. Deremizden aldığımız suyla tarlamızı ve bahçelerimizi suluyorduk, hayvanlarımız buradan su içerdi. Bu suyumuz yer altından temiz olarak çıkıyor. Temiz akan su burada atılan çöplerle bu hale geldi. Derenin böyle akması çevre kirliliğine de neden oluyor. Çok pis bir koku da yapıyor. Dere pis olduğu için sinek yapıyor. Akşam saatlerinde burada sinekten duramıyoruz. Yetkililerden deremizin temizlenip kurtarılmasını istiyoruz" dedi.

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Bir zamanlar balık tutuyorlardı! Yosun ve çöpten geçilmeyen dere tedirgin etti! Edirneliler isyanda: Biz bunu hak etmiyoruz

'BUNU HAK ETMİYORUZ'

Çiftçilikle uğraşan mahalleli Mehmet Mutafçılar, derenin çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, "Bu dere uzun zamandır böyle pis akıyor. Hem sağlık açısından hem de çevre kirliliği açısından çok kötü. Biz bunu hak etmiyoruz. Daha önce biz bu dereden balık tutar ve bahçemizi, tarlamızı sulardık ama şimdi gördüğünüz gibi pis akıyor.

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Bir zamanlar balık tutuyorlardı! Yosun ve çöpten geçilmeyen dere tedirgin etti! Edirneliler isyanda: Biz bunu hak etmiyoruz

Dere çok pis kokuyor. Yanına yanaşamıyoruz. Çocukluğumuz bu derenin yanında geçti, derenin içine girip yüzer, balık tutardık. Eskiden bu derenin dibini görür suyunu içerdik. Temizlenmesi için müracaatlarımız oldu ama hala pis akıyor. Yetkililerden bir an önce deremizin temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.