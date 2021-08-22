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Haberler Galeri Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

Konya'da yüksek hız sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 3 genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Yaralanan sürücünün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden gençlerin kazadan 2 saat önce sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraf ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.08.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 16:27
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Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

Kaza, saat 04.00 sularında Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde gerçekleşti.

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Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

Mehmet Demirel hakimiyetindeki 70 DT 224 plakalı araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaçları kırıp takla attı.

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Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

Araçtaki üniversiteli gençlerden 22 yaşındaki Narter Kuyucu, 19 yaşındaki Aybüke Ece Işık ve 21 yaşındaki Hasan Yazar olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

Sürücü Mehmet Demirel de ağır yaralandı. Demirel, kaza yerine sevk edilen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

Yaşamını yitiren gençlerin cenazeleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürülüp, buradaki otopsilerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.