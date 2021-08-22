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Soruda yazan doğru cevabı bilemedi sosyal medya çılgına döndü! Milyoner'e damga vuran TDK sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Yarışmanın en çarpıcı anı bir yarışmacıya sorulan TDK sorusuydu. Soruda yazan doğru cevabı şıklar arasında tercih etmeyerek yarışmaya veda eden yarışmacı sosyal medyanın diline düştü. İşte Milyoner'de yarışmacılara sorulan sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 22.08.2021 01:04 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 01:05
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Soruda yazan doğru cevabı bilemedi sosyal medya çılgına döndü! Milyoner’e damga vuran TDK sorusu

Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Soruda yazan doğru cevabı bilemedi sosyal medya çılgına döndü! Milyoner’e damga vuran TDK sorusu

Bir soru vardı ki doğru yanıtı soruda yazıyordu. Yarışmacı joker kullanmasına rağmen doğru yanıtı veremeyince sosyal medyanın diline düştü. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

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Soruda yazan doğru cevabı bilemedi sosyal medya çılgına döndü! Milyoner’e damga vuran TDK sorusu
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Soruda yazan doğru cevabı bilemedi sosyal medya çılgına döndü! Milyoner’e damga vuran TDK sorusu
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Soruda yazan doğru cevabı bilemedi sosyal medya çılgına döndü! Milyoner’e damga vuran TDK sorusu