31 Aralık 2021, Cuma
Bir yılda yağan yağmur 1 günde yağdı! Kırmızı kodla uyarılan Antalya'da son 3 yılın rekoru kırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri kırmızı, kent merkezinin ise turuncu kodla uyarıldığı Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı. 2018 yılında metrekareye 490 kilogram yağışın düştüğü Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne metrekareye 421 kilogram yağmur yağdı.
Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 10:13
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