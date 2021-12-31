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Haberler Galeri Bir yılda yağan yağmur 1 günde yağdı! Kırmızı kodla uyarılan Antalya'da son 3 yılın rekoru kırıldı

Bir yılda yağan yağmur 1 günde yağdı! Kırmızı kodla uyarılan Antalya'da son 3 yılın rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri kırmızı, kent merkezinin ise turuncu kodla uyarıldığı Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı. 2018 yılında metrekareye 490 kilogram yağışın düştüğü Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne metrekareye 421 kilogram yağmur yağdı.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 10:13
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Bir yılda yağan yağmur 1 günde yağdı! Kırmızı kodla uyarılan Antalya’da son 3 yılın rekoru kırıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü Antalya'da yaşanması muhtemel aşırı yağışa karşı Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerini kırmızı, kent merkezini ve batı ilçelerini ise turuncu kod ile uyardı.

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Bir yılda yağan yağmur 1 günde yağdı! Kırmızı kodla uyarılan Antalya’da son 3 yılın rekoru kırıldı

Aynı gün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yağış, dün de şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent merkezinde birçok noktada taşkınlar oluşurken, Kemer ve Kumluca ilçelerinde yağmur suları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

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Bir yılda yağan yağmur 1 günde yağdı! Kırmızı kodla uyarılan Antalya’da son 3 yılın rekoru kırıldı

Yağış gece boyunca da etkisini sürdürünce özellikle Kumluca ilçesinde bazı tarım arazileri suyla doldu. Ancak yağmurun yavaşlamasıyla sular çekildi.

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Bir yılda yağan yağmur 1 günde yağdı! Kırmızı kodla uyarılan Antalya’da son 3 yılın rekoru kırıldı

RÜZGARIN HIZI 125 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2018 yılının ardından en yüksek yağış rakamına ulaşıldı. 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağışla 26 yıllık Türkiye rekorunu kıran Ovacık, 2019'da ise 219,7 kilogram yağış aldı.

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Bir yılda yağan yağmur 1 günde yağdı! Kırmızı kodla uyarılan Antalya’da son 3 yılın rekoru kırıldı

Bu sene ise en çok yağış alan nokta yine Ovacık köyü oldu. Saat 06.00 itibarıyla Ovacık'a metrekareye 421, Korkuteli'ne 371,4, Döşemealtı'na 243,9, Kemer ilçe merkezine 199,4, Kepez'e 191, Kumluca'ya 180, kent merkezine 173,7, Finike'ye 167,7 kilogram yağış düştü. Öte yandan rüzgar Kemer'de 125, Konyaaltı'nda 77 kilometre hıza ulaştı.