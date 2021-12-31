31 Aralık 2021, Cuma
Okul bahçesinde maç yaparken kale direği üzerine düştü! Müdür için soruşturma izni
Adana'nın Seyhan ilçesinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken asıldığı kalenin devrilmesi ile Murat Sefa Özbalık (15), demirin altında kaldı. Özbalık'ın ailesinin açtığı davada, okul müdürü O.B. hakkında soruşturma izni verildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen olayda karaciğerinde oluşan hasar sebebiyle iç kanama geçirip tedavi gören çocuğun annesinin sözleri yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:44
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15