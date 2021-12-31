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Okul bahçesinde maç yaparken kale direği üzerine düştü! Müdür için soruşturma izni

Adana'nın Seyhan ilçesinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken asıldığı kalenin devrilmesi ile Murat Sefa Özbalık (15), demirin altında kaldı. Özbalık'ın ailesinin açtığı davada, okul müdürü O.B. hakkında soruşturma izni verildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen olayda karaciğerinde oluşan hasar sebebiyle iç kanama geçirip tedavi gören çocuğun annesinin sözleri yürek yaktı.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:44
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Okul bahçesinde maç yaparken kale direği üzerine düştü! Müdür için soruşturma izni

Olay, 8 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00 sularında Seyhan ilçesi Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda yaşandı.

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Okul bahçesinde maç yaparken kale direği üzerine düştü! Müdür için soruşturma izni

DEMİR DİREKLE YERE DÜŞTÜ

Narlıca Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptı.

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Okul bahçesinde maç yaparken kale direği üzerine düştü! Müdür için soruşturma izni

Kale önünde atılan topları karşılayıp bir süre maç yapan Özbalık, 2 eliyle kale direğine asılınca, demir direklerle birlikte yere düştü.

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Okul bahçesinde maç yaparken kale direği üzerine düştü! Müdür için soruşturma izni

ARKADAŞLARI DEMİRİN ALTINDAN KURTARDI

Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'a arkadaşları yardım etti.

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Okul bahçesinde maç yaparken kale direği üzerine düştü! Müdür için soruşturma izni

Murat Sefa'yı yerden kaldırıp bahçedeki banka oturtan çocuklar, sonra annesi Yıldız Özbalık'ı arayıp durumu anlattı.