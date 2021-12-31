2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Emekli albay kızıyla canlı yayında kavuştu

"EŞİM TUTSAK" DİYE HAYKIRDI

İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlara sahne oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" dedi. Ardından Müge Anlı canlı yayınına iki tarafla ilgili gelen iddialar herkesi şaşkına çevirdi.