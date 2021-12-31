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Haberler Galeri 2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Emekli albay kızıyla canlı yayında kavuştu

2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Emekli albay kızıyla canlı yayında kavuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan kavuşma duygusal anlar yaşattı. Programa katılan Seyhan Kaya, eşi Mustafa Kaya'nın ilk evliliğinden olan kızı ve kardeşi tarafından zorla tutulduğunu söyledi. 2.5 yıldır eşini göremeyen Seyhan Kaya, "kocam tutsak" diyerek canlı yayında isyan etti. Müge Anlı ve ekibinin geniş çaplı aramaları sonucu bulunan Mustafa Kaya, kızıyla canlı yayında buluştu. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken emekli albayın açıklamaları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 12:54
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2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Emekli albay kızıyla canlı yayında kavuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu. Canlı yayında buluşan baba kız izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Emekli albay kızıyla canlı yayında kavuştu

Albay Mustafa Kaya olayında ortaya atılan çarpıcı iddialar gündem oldu. Emekli albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi.

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2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Emekli albay kızıyla canlı yayında kavuştu

"EŞİM TUTSAK" DİYE HAYKIRDI

İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlara sahne oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" dedi. Ardından Müge Anlı canlı yayınına iki tarafla ilgili gelen iddialar herkesi şaşkına çevirdi.

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2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Emekli albay kızıyla canlı yayında kavuştu

Emekli Albay Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya canlı yayında, 'Benim eşim tutsak' diye haykırdı.

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2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Emekli albay kızıyla canlı yayında kavuştu

"EVİMİZİ SATMAK İSTİYORLAR"

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.