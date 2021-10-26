Bir tadan bir daha bırakamıyor! Kargo, otobüs ve uçakla il dışına da gönderiliyor!
'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçilerin getirdiği simit, vazgeçilmez lezzetlerden biri oldu. Günde 60 bin adet üretilen simit; kargo, otobüs ve uçaklarla il dışına da yollanıyor.
Giriş Tarihi: 26.10.2021
13:32
Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize'de kentin adını alan simit, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillendi.
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Susamsız olduğundan, 'kel simit' adıyla da anılan, sofraların vazgeçilmezi olan simit, 25 fırında günlük yaklaşık 60 bin adet üretiliyor. Almak isteyenlerin fırın önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışında yaşayan Rizelilere de gönderiliyor. Rize simidi 1 TL'ye satılıyor.
'LEZZETLE TANIŞANLAR BIRAKAMIYOR'
54 yıldır simit imalatı yapan Şefik Öztürk, "Simitçilik bizde baba mesleği, biz de devam ettiriyoruz. Sevgiyle yapıyoruz. Yoğurmasından haşlamasına, pişirmesine kadar titizlikle yapıyoruz.
Sonunda bu lezzet ortaya çıkıyor. Bu lezzetle tanışanlar da kolay kolay bırakamıyor. Özellikle Rizeliler, büyükşehirlere giderken muhakkak yanlarına simit alıp götürüyorlar. Bolca aldıklarında dolaba koyuyorlar, ısıtıp ısıtıp yiyorlar. Simit tek başına yendiği gibi çay ve kaşarla da başka bir lezzetli oluyor" dedi.
'KAHVALTIMIZI SİMİTLE YAPIYORUZ'
Rize simidini severek tükettiğini söyleyen Abdülkerim Aydın, "Ben Artvin'den geliyorum. 3 çocuğum var, simidi çok seviyorlar, özellikle kahvaltımızı simitle yapıyoruz. Yanına da kaşar peyniri alıyoruz, daha güzel oluyor. Rize'den geçerken her zaman simit alırım" ifadelerini kullandı.