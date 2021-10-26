Bir tadan bir daha bırakamıyor! Kargo, otobüs ve uçakla il dışına da gönderiliyor!

'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçilerin getirdiği simit, vazgeçilmez lezzetlerden biri oldu. Günde 60 bin adet üretilen simit; kargo, otobüs ve uçaklarla il dışına da yollanıyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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