Kocasının yeğeniyle kaçtı! Savunması Müge Anlı’yı çılgına çevirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen olay Aşk-ı Memnu'yu aratmadı. 44 yaşındaki Seçer Kaygısız, 1 Ağustos'tan beri kayıp olan eşi Hatice Kaygısız'ı aramak için geldi. 12 yıllık eşinin yeğeniyle kaçtığını iddia eden Kaygısız açıklamalarıyla şoke etti. Hatice Kaygısız bugünkü canlı yayına katıldı. Savunması Müge Anlı'yı çılgına çevirdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...