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Kocasının yeğeniyle kaçtı! Savunması Müge Anlı’yı çılgına çevirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen olay Aşk-ı Memnu'yu aratmadı. 44 yaşındaki Seçer Kaygısız, 1 Ağustos'tan beri kayıp olan eşi Hatice Kaygısız'ı aramak için geldi. 12 yıllık eşinin yeğeniyle kaçtığını iddia eden Kaygısız açıklamalarıyla şoke etti. Hatice Kaygısız bugünkü canlı yayına katıldı. Savunması Müge Anlı'yı çılgına çevirdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:11
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Kocasının yeğeniyle kaçtı! Savunması Müge Anlı’yı çılgına çevirdi

Afyonkarahisar'da yaşayan üç çocuk annesi Hatice Kaygısız, 1 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Eşinin yeğeni Süleyman Abacı tarafından kaçırıldığını iddia eden Seçer Kaygısız, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

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Kocasının yeğeniyle kaçtı! Savunması Müge Anlı’yı çılgına çevirdi

İddiasına göre dedelerinin mezarını yaptırmak için ablasıyla birlikte Afyon'daki evine gelen yeğeni Süleyman Abacı, kandırdığı eşi Hatice Kaygısız'la beraberlik yaşamaya başladı.

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Kocasının yeğeniyle kaçtı! Savunması Müge Anlı’yı çılgına çevirdi

"YEĞENİM EŞİMLE YAKINLAŞTI"

Cami kapısını bile çaldığını ileri sürdüğü yeğeninin kendi evinde eşiyle yakınlaştığını söyleyen Seçer Kaygısız, adını koluna kazığı Hatice Kaygısız'ın saf biri olduğuna ve kandırıldığına dikkat çekti.

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Kocasının yeğeniyle kaçtı! Savunması Müge Anlı’yı çılgına çevirdi

Suç dosyası hayli kabarık çıkan Süleyman Abacı'nın tehlikeli biri olduğunu da belirten Kaygısız, gözyaşları içinde 12 yıllık eşine seslendi.

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Kocasının yeğeniyle kaçtı! Savunması Müge Anlı’yı çılgına çevirdi

CANLI YAYINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Her şeye rağmen geri istediğini, eskisi gibi güveneceğini söylediği karısına, "Hatice yanlış yoldasın. Dön gel. Bu hasretliği bitir. Seni çok seviyorum" diyen Kaygısız, canlı yayında gözyaşı döktü.