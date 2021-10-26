Penceresi yok ama doğa manzaralı! Kadıköy’de 12 metrekare eve istenen kira sosyal medyayı salladı

Banka faizi neredeyse aldığı kiranın 3-4 katına karşılık geliyordu. O yüzden insanlar gayrimenkul yatırımı yapmaktan çekiniyordu. Bir bakıma evler ederi fiyatları buldu ama insanların alım gücüyle karşılaştırdığımızda ne yazık ki, bu tutarlar çok yüksek geliyor. Hiç beklenmedik bir artış yaşandı son 3-4 ayda. Neredeyse önceki yılın bir buçuk katı, bir buçuk katının da daha üstüne çıktı, Kadıköy bölgesi için konuşuyorum. Ancak duyduğum kadarıyla 2-3 katına çıkan ilçeler de olmuş" dedi.