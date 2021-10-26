Penceresi yok ama doğa manzaralı! Kadıköy'de 12 metrekare eve istenen kira sosyal medyayı salladı
Kadıköy'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki penceresiz ama doğa manzaralı 12 metrekarelik daireye istenen 1250 liralık kira sosyal medyada gündem oldu. Emlakçının ilanda "fırsat" olarak belirttiği daire için istenen bedel tepki çekti.
Giriş Tarihi: 26.10.2021
12:40 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
12:40
İstanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere istenen kira fiyatları artmaya devam ediyor. Bir emlakçının internette müşteri aradığı Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepkilere neden oldu.
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Oldukça harap ve örümceklerle dolu odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti ortak kullanılıyor. Mutfağı olmayan odanın ufak bir de penceresi bulunuyor. Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık bin 250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, bin 250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor.
Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor. Öte yandan, dairenin ortak kullanım alanından bir de Akasya ağacı geçiyor. İlanı internete yükleyen emlakçı Oytun Mertol, daireye ilginin olduğunu fakat çoğu kişinin de kendisine olumsuz mesajlar gönderdiğini söyledi.
"İNSANLARIN ALIM GÜCÜYLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA NE YAZIK Kİ BU TUTARLAR ÇOK YÜKSEK GELİYOR"
Tartışma yaratan daire ilanını koyan emlakçı Oytun Mertol, yaşanan kira artışlarıyla ilgili "6 yıldır emlakçılık sektöründeyim. Kira artışları mülk sahipleri için güzel bir şey ancak kiracılar için üzücü. Bir bakıma iyi de oldu. Çünkü gayrimenkul yatırımı yapan insanlar aldıkları kira gelirinin karşılığını alamıyorlar.
Banka faizi neredeyse aldığı kiranın 3-4 katına karşılık geliyordu. O yüzden insanlar gayrimenkul yatırımı yapmaktan çekiniyordu. Bir bakıma evler ederi fiyatları buldu ama insanların alım gücüyle karşılaştırdığımızda ne yazık ki, bu tutarlar çok yüksek geliyor. Hiç beklenmedik bir artış yaşandı son 3-4 ayda. Neredeyse önceki yılın bir buçuk katı, bir buçuk katının da daha üstüne çıktı, Kadıköy bölgesi için konuşuyorum. Ancak duyduğum kadarıyla 2-3 katına çıkan ilçeler de olmuş" dedi.