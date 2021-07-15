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Bir babanın yıkıldığı an! Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı

Adana'da, yüzme bilmediği halde girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Nur Alevi'nin (12), suya atladığı yerin 6 kilometre uzağındaki Köklüce Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı Muhammed'in cansız bedenini babası Abdurrezzak Alevi, yaşlı gözlerle kucaklayarak yolun kenarına taşıdı.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 11:49
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Bir babanın yıkıldığı an! Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı

Adana'da Suriyeli Muhammed Nur Alevi, ülkesinden arkadaşları ile Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kıyısına gitti. Burada suya giren arkadaşlarını gören Muhammed, yüzme bilmemesine karşın elbiselerini çıkarıp kanala atladı.

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Bir babanın yıkıldığı an! Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı

Akıntıya kapılan Muhammed, kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu ailesine ve polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı.

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Bir babanın yıkıldığı an! Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı

Çalışmaların daha kolay yürütülebilmesi için kanala verilen su gece saatlerinde kesildi. Suyun akıntılı olması ve havanın kararması nedeniyle dün çalışmalara ara verildi.

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Bir babanın yıkıldığı an! Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarında Su Altı Arama Kurtarma Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, saat 08.00 sıralarında Muhammed Nur Alevi'nin, suya atladığı yerin 6 kilometre uzağındaki Köklüce Mahallesi yakınlarında cansız bedenine ulaştı.

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Bir babanın yıkıldığı an! Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı

KUCAĞINDA TAŞIDI

Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı Muhammed'in cansız bedenini, babası Abdurrezzak Alevi (44), yaşlı gözlerle kucaklayarak yolun kenarına taşıdı. Acılı baba, cenazenin başından bir an olsun ayrılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muhammet Nur Alevi'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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