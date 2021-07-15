15 Temmuz 2021, Perşembe
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Bir babanın yıkıldığı an! Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı
Adana'da, yüzme bilmediği halde girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Nur Alevi'nin (12), suya atladığı yerin 6 kilometre uzağındaki Köklüce Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı Muhammed'in cansız bedenini babası Abdurrezzak Alevi, yaşlı gözlerle kucaklayarak yolun kenarına taşıdı.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 11:49
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