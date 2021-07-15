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Haberler Galeri A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

A101 15 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. A101 marketlerin perşembe günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Teknoloji ürünlerinin ilk sırada yer aldığı katalogda, 2 tekerlekli ışıklı kaykay, akşap kaykay, ışıklı paten ve 26" jant bisiklet dikkat çekiyor. Öte yandan züccaciye, tekstil, gıda ve temizlik ürünleri de bu katalogda müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? A101 perşembe kampanyaları neler? İşte A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:30
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A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

15 Temmuz A101 indirimleri merakla bekleniyordu. Her hafta perşembe günleri müşterilerine çeşit çeşit indirim imkanı sunan A101 marketler, bu hafta birçok kategoriden ürünleri satışa çıkardı. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? A101'de perşembe indirimleri neler? İşte 15 Temmuz 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

Samsung 58TU7000 58" 4K Crystal UHD TV
- 2 adet HDMI çıkışı
- 1 adet USB çıkışı
- Dahili HD uydu alıcısı
- USB'den film, müzik, fotoğraf
- 20W ses çıkış gücü
- Youtube/Netflix
- Tek kumanda özelliği
- Smart TV
- Bluetooth
- UHD TV
- Crystal TV
- 3 Tarafı çerçevesiz tasarım
- 58" 146 cm
- Ücretsiz montaj
- 2 yıl Samsung Türkiye garantisi altındadır.
Üretim Yeri: Türkiye

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A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

Toshiba 50Ua2063Dt 50" 4K Android Smart Led Tv

Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse Set

Logitech G300S Kablolu Gaming Mouse

Logitech M190 Kablosuz Mouse

Philips Micro Usb Şarj Kablosu

Philips TAUH201 Kulaküstü Kulaklık

Philips TYPE-C Şarj Kablosu

Piranha 20.000 Mah Powerbank

Reeder P13 Blue Plus 64 Gb Cep Telefonu

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A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

Seg Snf 4500 A+ No-Frost Buzdolabı

Flavel Flv-1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu

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A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

Arzum Ar-1062 Multi Blender Set

Arzum Ar-2003 Cookart Eco Midi Fırın

Homend Royaltea 1742H Çay Makinesi

Aprilla 5036 Şarjlı Saç Kesme Makinesi

Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı