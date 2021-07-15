15 Temmuz 2021, Perşembe
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A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! İşte güncel liste
A101 15 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. A101 marketlerin perşembe günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Teknoloji ürünlerinin ilk sırada yer aldığı katalogda, 2 tekerlekli ışıklı kaykay, akşap kaykay, ışıklı paten ve 26" jant bisiklet dikkat çekiyor. Öte yandan züccaciye, tekstil, gıda ve temizlik ürünleri de bu katalogda müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? A101 perşembe kampanyaları neler? İşte A101 15 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:30
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