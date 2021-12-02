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Antalya’da pes dedirten hırsızlık! Çilingirle girdikleri evde uyuyan çocuğun elindeki telefonunu bile çaldılar

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kadının, çilingir ile girdikleri evden 5 bin lira, elektronik eşya ve İskoç türü kediyi çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi. Adeta kendi evlerindeymiş gibi rahatça hareket eden kızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:31
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Antalya’da pes dedirten hırsızlık! Çilingirle girdikleri evde uyuyan çocuğun elindeki telefonunu bile çaldılar

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki Elif Dağdelen, geçen gün sabah saatlerinde evinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya çıktı. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen, bir müddet sonra eve geldi ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını gördü.

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Antalya’da pes dedirten hırsızlık! Çilingirle girdikleri evde uyuyan çocuğun elindeki telefonunu bile çaldılar

Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.

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Antalya’da pes dedirten hırsızlık! Çilingirle girdikleri evde uyuyan çocuğun elindeki telefonunu bile çaldılar

KEDİYİ BİLE ÇALDILAR!

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C'nin evinde çaldıkları kedi, telefon, laptob ve 5 bin TL müşteki Elif Dağdelen'e verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen'in evine gelerek şikayetini geri almasını söyleyerek genç kadının oğluyla tehdit etti. Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.

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Antalya’da pes dedirten hırsızlık! Çilingirle girdikleri evde uyuyan çocuğun elindeki telefonunu bile çaldılar

AİLEDE TRAVMA OLDU

Büyük korku yaşayan diş asistanı Elif Dağdelen'i 1 sene önce ayrıldığı eşi de yalnız bırakmıyor. İkili birlikte çocuklarını okula götürüp getiriyor.

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Antalya’da pes dedirten hırsızlık! Çilingirle girdikleri evde uyuyan çocuğun elindeki telefonunu bile çaldılar

OYUNCAK KÖPEKLE GİZLENMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan hırsızlık anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mini etekli dekolte giyimli iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü. Evde rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsız, uyuyan çocuğun elinden telefonu alıp, orada oturup sohbet ettikleri gözlemlendi. Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar kameraya yansıdı.