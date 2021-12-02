02 Aralık 2021, Perşembe
Antalya’da pes dedirten hırsızlık! Çilingirle girdikleri evde uyuyan çocuğun elindeki telefonunu bile çaldılar
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kadının, çilingir ile girdikleri evden 5 bin lira, elektronik eşya ve İskoç türü kediyi çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi. Adeta kendi evlerindeymiş gibi rahatça hareket eden kızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:31
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