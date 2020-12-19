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Bir anlık dalgınlık tüm emeklerini götürdü! Günlerdir bu çöp konteynerinin başında bekliyor
Malatya'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin bulunduğu çantayı, dalgınlıkla çöpe attı. Durumu fark edip geri döndüğünde, bileziklerden birisini bulan Benzer, çöp konteynerinin başında altınların geri getirilebileceği düşüncesiyle günlerdir nöbet tutuyor.
Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:37
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