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Bir anlık dalgınlık tüm emeklerini götürdü! Günlerdir bu çöp konteynerinin başında bekliyor

Malatya'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin bulunduğu çantayı, dalgınlıkla çöpe attı. Durumu fark edip geri döndüğünde, bileziklerden birisini bulan Benzer, çöp konteynerinin başında altınların geri getirilebileceği düşüncesiyle günlerdir nöbet tutuyor.

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:37
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Bir anlık dalgınlık tüm emeklerini götürdü! Günlerdir bu çöp konteynerinin başında bekliyor

Salköprü Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden boşanan Handan Benzer, zihinsel engelli kızı Hatice (22) ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle 4 bilezik aldı.

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Bir anlık dalgınlık tüm emeklerini götürdü! Günlerdir bu çöp konteynerinin başında bekliyor

Benzer, bir süre önce altınlarının bulunduğu çantayı yanlışlıkla evdeki çöplerle birlikte çöp konteynerine attı. Bir süre sonra durumu fark eden Benzer, çöp konteynerinin yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi.

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Bir anlık dalgınlık tüm emeklerini götürdü! Günlerdir bu çöp konteynerinin başında bekliyor

Altınları attığı çöp konteynerinin üzerine cep telefonu numarasını yazarak, 'Allah rızası için yetim parası olan 3 adet bilezik yanlışlıkla çöpe atılmıştır. Bulanların bu numarayı aramasını rica ediyorum. Yetim parası yenmez' yazılı kağıt yapıştıran Benzer, altınlarını aramaya başladı. Her gün belirli saatlerde çöp konteynerinin yanına giden Benzer, altınlarını alan kişinin tekrar getirmesi düşüncesiyle nöbet tutuyor.

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Bir anlık dalgınlık tüm emeklerini götürdü! Günlerdir bu çöp konteynerinin başında bekliyor

'ALTINLARIMI BANA VEREMİYORLARSA DA, KARAKOLA TESLİM ETSİNLER'
Benzer, altınlarını bir dalgınlıkla fermuarı bozuk bir çantayla çöpe attığını belirterek, "Herkesin başından illaki geçer. Altınlarımı illaki gören olmuştur, engelli parası, benim engelli çocuğumun gözünün yaşı kurumamış, kendini de ifade edemiyor.

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Bir anlık dalgınlık tüm emeklerini götürdü! Günlerdir bu çöp konteynerinin başında bekliyor

Ne olur bilezikleri getirip teslim etsinler. Engelli çocuğumun maaşı, onun da geleceği için biriktirdim. Bana veremiyorlarsa da karakola teslim etsinler. Ben kendilerinden şikayetçi olmam" diye konuştu.