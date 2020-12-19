Yangın çıkan evde alevlere kapılmamak için bunu yaptı! Hayat kurtaran hareket

Son dakika haberi | Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalanlardan biri, alevlerde teslim olmamak için duşa girip, kendisini ıslatarak kurtulurken bu sırada sokakta çaresizce kendisini bekleyen sevgilisi, sinir krizi geçirdi.

İHA Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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