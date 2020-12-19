ANA SAYFA
Yangın çıkan evde alevlere kapılmamak için bunu yaptı! Hayat kurtaran hareket
Son dakika haberi | Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalanlardan biri, alevlerde teslim olmamak için duşa girip, kendisini ıslatarak kurtulurken bu sırada sokakta çaresizce kendisini bekleyen sevgilisi, sinir krizi geçirdi.
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 12:14
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10