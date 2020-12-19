Samsun'da akılalmaz olay! Doktor karı-kocanın yaşadıkları 'pes artık' dedirtti!

"SADECE KADINLARA DEĞİL BU ÜLKEDE ERKEKLERE DE ŞİDDET UYGULANIYOR"

Eşinin Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde doktor olduğunu belirten M.O.İ., "Ben de kendisinden şikâyetçi oldum. Kendisi şu anda evde karantinada, uzaklaştırma kararı aldırdım. Can güvenliğim tehlikede. Daha önceden de böyle şeyler oluyordu, beni darp ediyordu. Gidip 'beni darp etti' diye şikayet ediyordu. En son beni şikayet ettiğinde kendi özgür ifadesiyle ifadesini geri aldı. Vicdan azabı çekti, 'ben yalan ifade verdim' diye. Ben de ondan şikâyetçi olmadım. Ama artık yani hastalara zarar olur, bana zarar olur diye mecbur ceza almasını istiyorum. Sadece kadınlara değil bu ülkede erkeklere de şiddet uygulanıyor. Bunun göz ardı edilmemesini istiyorum. Şikayetçiyim ve davamdan dönmeyeceğim" diye konuştu.