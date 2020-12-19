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Samsun'da akılalmaz olay! Doktor karı-kocanın yaşadıkları 'pes artık' dedirtti!
Samsun'un Bafra ilçesinde geçen aylarda eşini darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. M.O.İ., eşinin kendisine korana virüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği gerekçesiyle karakola giderek şikâyetçi oldu.
Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:13
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Samsun'da akılalmaz olay! Doktor karı-kocanın yaşadıkları 'pes artık' dedirtti!
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Samsun'da akılalmaz olay! Doktor karı-kocanın yaşadıkları 'pes artık' dedirtti!
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Samsun'da akılalmaz olay! Doktor karı-kocanın yaşadıkları 'pes artık' dedirtti!
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- 5
Samsun'da akılalmaz olay! Doktor karı-kocanın yaşadıkları 'pes artık' dedirtti!
- 5
- 5
Samsun'da akılalmaz olay! Doktor karı-kocanın yaşadıkları 'pes artık' dedirtti!