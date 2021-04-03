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Haberler Galeri Son dakika | İstanbul Boğazı'nın sakinleri havadan böyle görüntülendi! Görenler bakmaya doyamadı

Son dakika | İstanbul Boğazı'nın sakinleri havadan böyle görüntülendi! Görenler bakmaya doyamadı

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde son yıllarda artan yunus balığı popülasyonu nedeniyle İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşuyor. İstanbul'da havadan görüntülenen yunus balığı sürüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:07
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Son dakika | İstanbul Boğazı'nın sakinleri havadan böyle görüntülendi! Görenler bakmaya doyamadı

Koronavirüs salgınıyla birlikte İstanbul'da deniz trafiği büyük ölçüde azalması, yunus balıklarının daha çok gözükmesine sebep oldu.

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Son dakika | İstanbul Boğazı'nın sakinleri havadan böyle görüntülendi! Görenler bakmaya doyamadı

Eskiden küçük gruplar halinde nadir gözüken yunuslar artık İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüntülenebiliyor.

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Son dakika | İstanbul Boğazı'nın sakinleri havadan böyle görüntülendi! Görenler bakmaya doyamadı

Son olarak İstanbul Sarayburnu açıklarında drone ile görüntülenen yunus balıklarının Marmara Denizi'nde nüfusunun arttığını kanıtlar nitelikte.

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Son dakika | İstanbul Boğazı'nın sakinleri havadan böyle görüntülendi! Görenler bakmaya doyamadı

Havadan görüntülenen yunus balıkları turkuaza bürünen İstanbul Boğazı'nda dans edercesine yüzdüğü görüldü.

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Son dakika | İstanbul Boğazı'nın sakinleri havadan böyle görüntülendi! Görenler bakmaya doyamadı

Kimi zaman vapurların peşine takılan yunuslar kimi zaman da gemilerin önünde onlarla yarışmaya çalışarak oynadıkları görülüyor.