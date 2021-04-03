ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3 Nisan Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte indirim listesi...

ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK marketlerin bu hafta sonu kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri, ve 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli birçok fırsat ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...