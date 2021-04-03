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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3 Nisan Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte indirim listesi... ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3 Nisan Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte indirim listesi... ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 3 Nisan ŞOK kampyanlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel listesi araştırıyor. Sürpriz ürünlerle dolu hafta sonu kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Spor ürünlerinin dikkat çektiği katalogda birbirinden muhteşem kampanyalar bulunuyor. İşte 3 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 03.04.2021 08:51
ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK marketlerin bu hafta sonu kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri, ve 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli birçok fırsat ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR Akıllı Saat
• Kalp atışı sensörlü
• Android /IOS
• Siyah /Mavi /Kırmızı renklerde
• Stok 5.000 adet
Ebruli Pilates Matı
• 8 mm Kalınlık • 173x61 cm
• NBR malzeme silinebilir ve kaydırmaz
Ebruli Pilates Topu
• 20 cm
• Şişirme aparatı dahildir
Ebruli Pilates Topu
• 65 cm
• Pompa dahildir