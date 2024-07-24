Bingöl'deki madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı! Önüne geleni bıçakladı! Ölü ve yaralılar var...

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırarak yaraladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Saldırgan yakalanırken konuya ilişkin valilik ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Diğer yandan saldırı anı güvenlik kameralarını yansıdı. İşte detaylar...