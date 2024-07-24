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Bingöl'deki madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı! Önüne geleni bıçakladı! Ölü ve yaralılar var...

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırarak yaraladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Saldırgan yakalanırken konuya ilişkin valilik ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Diğer yandan saldırı anı güvenlik kameralarını yansıdı. İşte detaylar...

Giriş: 24.07.2024 15:38 Güncelleme: 24.07.2024 15:49
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Bingöl’deki madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı! Önüne geleni bıçakladı! Ölü ve yaralılar var...

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırarak yaraladı.

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Bingöl’deki madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı! Önüne geleni bıçakladı! Ölü ve yaralılar var...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

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Bingöl’deki madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı! Önüne geleni bıçakladı! Ölü ve yaralılar var...

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."

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Bingöl’deki madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı! Önüne geleni bıçakladı! Ölü ve yaralılar var...

Valilikten yapılan açıklamada da saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin kesici aletle vatandaşlara saldırıda bulunduğu belirtildi.

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Bingöl’deki madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı! Önüne geleni bıçakladı! Ölü ve yaralılar var...

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.