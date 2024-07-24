Bahçelievler'de 15 bin liraya kiralık tabut! Yüzlerce insan eğri duran bu sitede yaşıyor: Oturmaya devam edeceğiz
Bahçelievler'de 30 yıllık 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü dikkat çekti. Yüzlerce kişinin yaşadığı 4 bloklu sitede dış cephelerde derin çatlaklar, zemin kısımlarında ise boşluklar oluştuğu görüldü. Binaların eğimli duruşu ve bakımsız haline rağmen kiraların da 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.
DHA
ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024
15:33
Güncelleme: 24.07.2024
15:40
Bir müteahhit ile sitenin dönüşümü için pazarlık sürecinde olduklarını belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayısıyla yapılarda kalmayı etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını belirtti. Ev sahibi Cafer Sayan, '
Oturmaya devam ediyoruz, nereye gideceğiz?
Korkunun ölüme faydası yok. Burada kiralar; Allah'ı olmayan ne kadarı varsa, o kadar var. Burada 10 bin liradan aşağı daire yok, 12-13 ve 15 bine kadar da çıkıyor. Bu blokta 22 daire var, 5'er kişiden hesaplasan yaklaşık 100 kişi yaşıyordur" dedi. Kentsel dönüşüme yönelik uyarı ve çalışmaların devam ettiği İstanbul'da kendi kendine çökme riski bulunan birçok yapı olduğu belirtiliyor. Son dönemde Bahçelievler'de 27 Haziran'da aynı gün içinde 2 farklı binada çökme meydana gelmiş, 2 Haziran'da ise Küçükçekmece'de çöken bir binada 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Bahçelievler'de bulunan 4 bloklu 30 yıllık bir sitenin tehlikeli görüntüsü dikkat çekti. Yüzlerce kişinin yaşadığı 104 daireli blokların dış cephelerinde derin çatlaklar, zemin kısmında kayma ve boşluklar olduğu; bazı noktalarda ise küçük çaplı çökmelerle enkaz görüntüsünü andıran beton yığınları oluştuğu görüldü.
Binalardaki bazı noktaların gözle görülebilir şekilde eğimli duruşu, bazı noktalardaki balkonların ise demir destekler yardımıyla ayakta durması göze çarptı. Binalardaki kopmuş ve çatlamış bölümlerin içinde ise paslanmış demir malzemeler ve kolayca parçalanabilen bir beton yapısı olduğu görüldü.
Maddi sıkıntılar ve geçmiş dönemde ev sahiplerinin tamamının dönüşüm konusunda anlaşamaması gibi sebeplerle bu zamana kadar kentsel dönüşüm süreci başlatılamamış sitenin sakinleri bir müteahhit ile halen görüşme halinde olduklarını belirtti.