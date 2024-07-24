Bahçelievler’de 15 bin liraya kiralık tabut! Yüzlerce insan eğri duran bu sitede yaşıyor: Oturmaya devam edeceğiz

Korkunun ölüme faydası yok. Burada kiralar; Allah'ı olmayan ne kadarı varsa, o kadar var. Burada 10 bin liradan aşağı daire yok, 12-13 ve 15 bine kadar da çıkıyor. Bu blokta 22 daire var, 5'er kişiden hesaplasan yaklaşık 100 kişi yaşıyordur" dedi. Kentsel dönüşüme yönelik uyarı ve çalışmaların devam ettiği İstanbul'da kendi kendine çökme riski bulunan birçok yapı olduğu belirtiliyor. Son dönemde Bahçelievler'de 27 Haziran'da aynı gün içinde 2 farklı binada çökme meydana gelmiş, 2 Haziran'da ise Küçükçekmece'de çöken bir binada 1 kişi hayatını kaybetmişti.