BİM'e bu cuma teknoloji ürünleri damga vuracak! 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM'de bu hafta neler var? 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesinde teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Laptop, kablosuz kulaklık ve klavye, pro kulaklık, drone, karaoke mikrofon ve ışık küresi gibi çeşit çeşit ürünler cuma günü kampanyalarında yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta nele var? İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 08:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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