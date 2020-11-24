Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM'e bu cuma teknoloji ürünleri damga vuracak! 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'e bu cuma teknoloji ürünleri damga vuracak! 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta neler var? 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesinde teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Laptop, kablosuz kulaklık ve klavye, pro kulaklık, drone, karaoke mikrofon ve ışık küresi gibi çeşit çeşit ürünler cuma günü kampanyalarında yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta nele var? İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 08:45
BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin cuma günü indirimleri belli oldu. Teknoloji, tencere tava çeşitleri, züccaciye ürünleri, tekstil ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
HP Pavilion Gaming Laptop
• 16-A0000NT (1Y7D5EA)
• Intel Core i5 10300H • 8GB DDR4 RAM • NVIDIA GeForce GTX1050 ekran kartı • 256GB SSD • 144Hz ekran hızı • Bu ürünün içerisinde Windows işletim sistemi bulunmamaktadır (FREEDOS)
HP
15,6 Odyssey Çanta
• İç ve dış kısmında sağlam dolguyla, dizüstü bilgisayarınız ve tabletiniz için özel koruma sağlar.
Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB
Polosmart
Gaming Klavye
• Rainbow stil ambiyans aydınlatma
• 12 fonksiyon tuşu