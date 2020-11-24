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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 liraya düştü vatandaşlar akın etti: 60 ton hamsi 6 saatte bitti 3 liraya düştü vatandaşlar akın etti: 60 ton hamsi 6 saatte bitti Artvin'in Hopa ilçesinde bir balıkçı kilosu 10 ile 15 liradan satılan hamsinin fiyatını 3 liraya indirince vatandaşlar balık haline akın etti. Tezgahın önünde uzun kuyruklar oluşması sonrası 60 ton hamsi 6 saatte Hopalılar tarafından satın alındı. Giriş Tarihi: 24.11.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 18:32
Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçılık yapan Serkan Aksoy her eve balık girmesi düşüncesiyle hamsinin kilosunu 3 liradan satışa sunarak kampanya başlattı. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlçedeki Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşturdu. Vatandaşlar yeni tip orona virüs (Covid-19) çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına büyük oranda uyarken, uymayan vatandaşlar da polis ekiplerince ikaz edildi.
Kampanya hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Serkan Aksoy, deden babadan beri balıkçıkla uğraştıklarını söyledi. Hamsi kampanyasını 3 yıldır düzenlediklerini ifade eden Aksoy, "Kampanya süresince 3 yıldır hamsinin kilosunu 3 liradan veriyoruz. Bu yıl ki kampanyamızı bugün yaptık. Emniyet Müdürlüğümüzün de desteği ile Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, kampanyamızı sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında bu sene 60 ton hamsiyi 3 liradan vereceğiz. Akşam saatlerine kadar bunun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Evden çıkamayan ya da çıkamayacak durumdaki aileleri de düşündüklerini kaydeden Aksoy, "Yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere evlere servisimiz vardır. Evlere kadar hamsi götürüyoruz. Bu kampanyayı bize ulaşan yaşlılarımızın ayağına kadar götürüyoruz" dedi.
Karadeniz'in hamsisiyle meşhur olduğunu anımsatan Aksoy, "Kampanyadaki amacımız hamsi girmeyen ev kalmasın. Hamsinin kilosunun 50 liraya kadar çıktığı günler oldu. Biz hamsi girmeyen sofra kalmasın istedik. Bizde bu gaye ile 3 senedir kampanyamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.