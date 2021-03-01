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Bu fotoğraftan saniyeler sonra dehşet yaşandı! Kanlar içinde kaldılar

Genç çiftin dehşet anları... Arabada duygu dolu anlarını ölümsüzleştirmek için el ele tutuşup fotoğraf çektiren genç çift dehşeti yaşadı. Araba kullanırken el ele tutuşan ve ardından arka koltukta oturan arkadaşına fotoğraf isteyen gençler saniyeler sonra kaza yapıp ağır yaralandı. İşte insanları şaşırtan ve aynı zamanda da korkutan o kareler.

Giriş Tarihi: 01.03.2021 05:57
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Bu fotoğraftan saniyeler sonra dehşet yaşandı! Kanlar içinde kaldılar

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor.

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Bu fotoğraftan saniyeler sonra dehşet yaşandı! Kanlar içinde kaldılar
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Bu fotoğraftan saniyeler sonra dehşet yaşandı! Kanlar içinde kaldılar

Arabada el ele tutuşan genç çift saniyeler sonra dehşeti yaşadı.

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Bu fotoğraftan saniyeler sonra dehşet yaşandı! Kanlar içinde kaldılar
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Bu fotoğraftan saniyeler sonra dehşet yaşandı! Kanlar içinde kaldılar
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