Bu fotoğraftan saniyeler sonra dehşet yaşandı! Kanlar içinde kaldılar

Genç çiftin dehşet anları... Arabada duygu dolu anlarını ölümsüzleştirmek için el ele tutuşup fotoğraf çektiren genç çift dehşeti yaşadı. Araba kullanırken el ele tutuşan ve ardından arka koltukta oturan arkadaşına fotoğraf isteyen gençler saniyeler sonra kaza yapıp ağır yaralandı. İşte insanları şaşırtan ve aynı zamanda da korkutan o kareler.