Son dakika: ABD'deki timsah çiftliğinde korku dolu anlar! Timsah ani bir hamleyle midesine indirdi

"Timsahlar, yiyecek olup olmadığını görmek için bir öğeyi ısırıp test ederek çevrelerini keşfederler ve yiyeceklerini bütün olarak yutar" diyen yetkililer, "Ayakkabıyı geri çıkaracağını umarak bekledik ve Anuket'i izledik" diye konuştu.