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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: ABD'deki timsah çiftliğinde korku dolu anlar! Timsah ani bir hamleyle midesine indirdi Son dakika: ABD'deki timsah çiftliğinde korku dolu anlar! Timsah ani bir hamleyle midesine indirdi Son dakika haberi... Sürüngen hayvanların en tehlikelisi olarak bilinen timsahlar, dev görüntüleriyle görenleri korkutuyor. ABD'nin Florida eyaletindeki St. Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkı'nda eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Parkın sakinlerinden bir timsah, ziyarete gelen turistin ayakkabısını yuttu. Doktorlar tarafından türlü yöntem denenerek çıkarılan ayakkabı, az kalsın dev timsahın sonunu getiriyordu. İşte ABD'nin konuştuğu olayda tüyler ürperten görüntüler.... Giriş Tarihi: 22.02.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 16:27
ABD'nin Florida eyaletindeki St. Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkı'ndaki bir 158 kilo ağırlığındaki timsahın geçtiğimiz Aralık ayında hayvanat bahçesine gelen bir tursitin ayakkabısını yuttu. İki ayın ardından 'Anuket' adlı timsah ameliyata alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Zooloji parkı sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ekip üyelerimiz Anuket'in ayakkabıyı yuttuğunu, tekrar çıkardığını ve biz onu geri alamadan tekrar yuttuğunu gözlemledik” dedi. BİRDEN FAZLA YÖNTEM DENENDİ Yetkililer, yaklaşık 158 kilo ağırlığındaki ve 3.2 metre uzunluğundaki Anuket adlı timsahın midesindeki ayakkabıyı birden fazla yöntemin ardından başarıyla çıkarabildiği ifade edildi.
"Timsahlar, yiyecek olup olmadığını görmek için bir öğeyi ısırıp test ederek çevrelerini keşfederler ve yiyeceklerini bütün olarak yutar" diyen yetkililer, "Ayakkabıyı geri çıkaracağını umarak bekledik ve Anuket'i izledik" diye konuştu.
Anuket adlı timsahın parka geri götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.