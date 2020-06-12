Sivas'a yapılan 7 milyonluk tesisin temeli atıldı

"BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILACAK"

Sivas'ta 5 temel değer sayılması istendiğinde turizm adına ilk üç içinde Kangal köpeğinin yer alacağını vurgulayan Ayhan, "Projemiz 30 bin metrekaresi kurulum yeri olmak üzere 160 bin metrekare alanı kapsıyor. Düzenli, sağlıklı ve bilimsel bakış açısıyla projemizi başlattık. Bu bölge hem havaalanı hem de Sivas'ın ortasında kalan yer olması nedeniyle çok sayıda misafir ağırlıyor. Kangal köpeği, Kangal ilçemizin doğal bir parçası. Projenin omurgası Kangal ilçemiz. İlçemizdeki Kangal köpeği çiftliğini de rehabilite ederek, bu projeyi içine dahil ederek bir bütün haline getirip işleteceğiz. Kangal köpeklerimizi hem koruyacağız hem de pazarlamasını yapacağız. Her Kangal köpeğinin mutlaka kaydı olacak, kimliği olacak ve dünyanın neresinde olursa olsun takip edilecek. Bizim için olmazsa olmaz, tüm yetkililerin en büyük sorumluluğu, bu güzel canlıyı, bu eşsiz ırkı korumak olacaktır" diye konuştu.