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Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
Tayland'da tarihe ışık tutan bir keşif yapıldı. Yaşları 3 bin ila 5 bin arasında değişen 80 balina iskeleti bulundu. Aradan geçen onca yıla rağmen bozulmadan yapısını koruyan iskeletler, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Bilim adamları bu kemiklerle birlikte geçmişte yaşayan hayvanlar hakkında çok net bilgi sahibi olacaklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:23Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:32
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Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
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Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
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Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
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Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
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Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık