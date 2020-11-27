27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık

Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık

Tayland'da tarihe ışık tutan bir keşif yapıldı. Yaşları 3 bin ila 5 bin arasında değişen 80 balina iskeleti bulundu. Aradan geçen onca yıla rağmen bozulmadan yapısını koruyan iskeletler, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Bilim adamları bu kemiklerle birlikte geçmişte yaşayan hayvanlar hakkında çok net bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:32
  • 1
  • 229
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık

Tayland'da yüzde 80'inden fazlasının kurtarıldığı yaşları 3 bin ila 5 bin arasında olduğu düşünülen balina iskeleti bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 229
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık

Tayland'da yaşları 3 bin ila 5 bin arasında olduğu düşünülen başarılı bir şekilde korunmuş bir balina iskeleti bulundu. Balinanın kemikleri Kasım ayının başında başkent Bangkok'un batısındaki sahilden 12 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

  • 3
  • 229
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık

Balinanın iskeletine ilişkin fotoğraflar Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa tarafından paylaşıldı.

  • 4
  • 229
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık

Taylandlı Bakan Silpa-archa şuana kadar iskeletin yüzde 80'inden fazlasının kurtarıldığını ifade ederken kafatası iskeletinin 3 metre uzunluğundaki kafatası, omurlar, kaburgalar, yüzgeçler ve bir kürek kemiğinin kurtarılanlar arasında olduğunu belirtti.

  • 5
  • 229
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık

"GEÇMİŞE BİR PENCERE AÇACAK"
Uzmanlar, 12 metre uzunluğundaki iskeletin Bryde balinasının bir parçası olduğunu kaydederken keşfin özellikle deniz seviyeleri ve biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar için "geçmişe bir pencere" sağlayacağını savunuyor.