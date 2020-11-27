Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Asırlara meydan okumuş! Tam 5 bin yıllık

Tayland'da tarihe ışık tutan bir keşif yapıldı. Yaşları 3 bin ila 5 bin arasında değişen 80 balina iskeleti bulundu. Aradan geçen onca yıla rağmen bozulmadan yapısını koruyan iskeletler, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Bilim adamları bu kemiklerle birlikte geçmişte yaşayan hayvanlar hakkında çok net bilgi sahibi olacaklarını söyledi.