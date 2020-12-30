BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM salı indirimleri neler? BİM marketler tarafından yeni yılın ilk indirimleri duyuruldu. Kahvaltılık ürünlerin ilk sırada duyurulduğu 5 Ocak indirimleri temizlik ve bakım ürünleriyle devam ediyor. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...