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Haberler Galeri BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketler tarafından yılın ilk indirimleri açıklandı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM salı indirimlerinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Şarküteri ürünleri, takı ürünleri, temizlik ve bakım ürünlerini yer aldığı BİM 5 Ocak indirimleri sürprizlerle dolu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 17:29
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BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM salı indirimleri neler? BİM marketler tarafından yeni yılın ilk indirimleri duyuruldu. Kahvaltılık ürünlerin ilk sırada duyurulduğu 5 Ocak indirimleri temizlik ve bakım ürünleriyle devam ediyor. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kırlangıç Ayçiçek Yağı

• 4 Lt

  • 3
  • 18
BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Torku
Geleneksel Tereyağı

• 1 kg

  • 4
  • 18
BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Beşler
Nostalji Dana Kangal Sucuk

• 300 g

  • 5
  • 18
BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Amasya Et
Dana Kavurma

• 250 g