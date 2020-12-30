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BİM'de yeni yılın ilk indirimleri belli oldu! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketler tarafından yılın ilk indirimleri açıklandı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM salı indirimlerinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Şarküteri ürünleri, takı ürünleri, temizlik ve bakım ürünlerini yer aldığı BİM 5 Ocak indirimleri sürprizlerle dolu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...