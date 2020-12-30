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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı genelgesi... Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık bankalar, PTT yarım gün mü? İçişleri Bakanlığı genelgesi... Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık bankalar, PTT yarım gün mü?
Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2021 yılına merhaba diyeceğimiz 31 Aralık günü için banka, noter, PTT ve sağlık ocakları gibi kurumların çalışma saatleri merak ediliyor. Yılbaşının hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinin ardından vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı ve buna bağlı olarak devlet dairelerinin ne zaman kapacanağını araştırmaya başladı. İşte, Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık bankalar, PTT yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 30.12.2020 17:24
Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık bankalar, PTT yarım gün mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala 31 Aralık Perşembe gününün tatil olup olmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Ocak gününün de hafta içine denk gelmesinin ardından bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık bankalar, PTT yarım gün mü?
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.
YARIN BANKALAR AÇIK MI?
31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.
31 ARALIK'TA NOTERLER AÇIK MI?
31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, noterler, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.
YARIN PTT KARGO AÇIK MI?
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil olmayan bu tarihte kargo, eczane, banka gibi işyerleri normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.