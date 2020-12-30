İçişleri Bakanlığı genelgesi... Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık bankalar, PTT yarım gün mü?

Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2021 yılına merhaba diyeceğimiz 31 Aralık günü için banka, noter, PTT ve sağlık ocakları gibi kurumların çalışma saatleri merak ediliyor. Yılbaşının hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinin ardından vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı ve buna bağlı olarak devlet dairelerinin ne zaman kapacanağını araştırmaya başladı. İşte, Yarın bankalar, PTT, noter, sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık bankalar, PTT yarım gün mü?