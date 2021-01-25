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Haberler Galeri BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 26 Ocak 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 26 Ocak 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

26 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin her hafta satışa sunduğu salı günü kampanyalarında bu hafta neler olacağı merak ediliyordu. Gıda ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, şarküteri ürünleri ilk sırada duyuruldu. BİM müşterilerinin merak ettiği salı indirimlerini sayfamızda derledik. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. 26 Ocak BİM aktüel indirimleri için geri sayım başladı.

Giriş Tarihi: 25.01.2021 17:19
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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 26 Ocak 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 26 Ocak tarihli BİM kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Tereyağı, sucuk, salam, hindi kavurma, karabiberli hindi salam, çiftçi yoğurdu, piliç füme, dana jambon, laktozsuz süt, beyaz peynir, dilimli klasik peynir, kavrulmuş fındık, yer fıstığı, ballı fıstık ezmesi, kaplamalı saray helvası, çiçek balı, keçiboynuzu karadut hurma özü, tahin, Antalya reçelleri gibi çeşit çeşit ürünler 26 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ile duyuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 26 Ocak 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 OCAK 2021)

Sek Tereyağı

• 1 kg

  • 3
  • 19
BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 26 Ocak 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 OCAK 2021)

Torku
Dana Kangal Sucuk

• 500 g

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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 26 Ocak 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 OCAK 2021)

Torku
Dana Baton Salam

• 250 g
• Sade / Fıstıklı

  • 5
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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 26 Ocak 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 OCAK 2021)

Yaylatürk
Hindi Kavurma

• 100 g