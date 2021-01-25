BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 26 Ocak 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

26 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin her hafta satışa sunduğu salı günü kampanyalarında bu hafta neler olacağı merak ediliyordu. Gıda ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, şarküteri ürünleri ilk sırada duyuruldu. BİM müşterilerinin merak ettiği salı indirimlerini sayfamızda derledik. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. 26 Ocak BİM aktüel indirimleri için geri sayım başladı.

Giriş Tarihi: 25.01.2021 17:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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