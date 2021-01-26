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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Çoban çaresizlikle bekledi! İki boğa birbirine girdi Ahıra girdikten kısa süre sonra iki boğa birbirine girdi, çoban müdahale etmesine rağmen çaresizlikle kavganın sonunu beklemek zorunda kaldı. Pakistan'da kaydedilen görüntülerin sonunda bakın ne oldu... Giriş Tarihi: 26.01.2021 05:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 05:43
Pakistan'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde iki boğa birbirine girdi. Bakın kavganın sonu nasıl bitti...
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