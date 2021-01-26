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Çoban çaresizlikle bekledi! İki boğa birbirine girdi

Ahıra girdikten kısa süre sonra iki boğa birbirine girdi, çoban müdahale etmesine rağmen çaresizlikle kavganın sonunu beklemek zorunda kaldı. Pakistan'da kaydedilen görüntülerin sonunda bakın ne oldu...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 05:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 05:43
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Çoban çaresizlikle bekledi! İki boğa birbirine girdi

Pakistan'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde iki boğa birbirine girdi. Bakın kavganın sonu nasıl bitti...

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Çoban çaresizlikle bekledi! İki boğa birbirine girdi
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Çoban çaresizlikle bekledi! İki boğa birbirine girdi
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Çoban çaresizlikle bekledi! İki boğa birbirine girdi
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Çoban çaresizlikle bekledi! İki boğa birbirine girdi