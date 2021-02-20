BİM'de salı günü indirimleri neler? BİM 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel indirimler...

BİM 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM salı indirimleri arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Temizlik ürünlerinin ön planda olduğu katalogda atıştırmalık ürünler de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? BİM 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.02.2021 17:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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