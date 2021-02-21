Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonucunda gözlerine inanamadı!

Uzun süredir midesinde ağrı olan vatandaş doktora gitme kararı aldı. Doktor kısa bir muayenenin ardından röntgen çekimi yapmasını istedi. İvedilikle röntgen sonucunu doktora gösteren vatandaş, doktoru da şoke etti. İşte talihsiz adamın midesinde bulunan inanılmaz şey...

Giriş Tarihi: 21.02.2021 05:12 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 05:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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