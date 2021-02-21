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Haberler Galeri Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonucunda gözlerine inanamadı!

Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonucunda gözlerine inanamadı!

Uzun süredir midesinde ağrı olan vatandaş doktora gitme kararı aldı. Doktor kısa bir muayenenin ardından röntgen çekimi yapmasını istedi. İvedilikle röntgen sonucunu doktora gösteren vatandaş, doktoru da şoke etti. İşte talihsiz adamın midesinde bulunan inanılmaz şey...

Giriş Tarihi: 21.02.2021 05:12 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 05:22
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Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!
Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!

Yapışık ikizlerin röntgeni.

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Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!
Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!

Hamile bir kedi ve onun röntgen filmi.

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Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!
Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!
Hamile bir kaplumbağanın röntgen filmi.
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Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!
Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!

Yemek yedikten hemen sonra röntgen filmi çekilen yılan.

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Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!
Midesindeki ağrı üzerine doktora gitti! Röntgen çekimi sonunda gözlerine inanamadı!

13 aylık bir bebeğin yuttuğu piller.