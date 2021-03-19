19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin gelecek hafta satışa çıkacak salı kampanyalarında tekstil ürünleri ile atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. BİM 23 Mart aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 18:23
  • 1
  • 18
BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de gelecek hafta neler olacak? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin sürpriz kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. BİM'in resmi internet adresinden gelecek hafta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. Sizler için tüm ürünler sayfamızda bir araya getirdik. Sayfamızı inceleyerek, hangi ürünlerin indirimli olduğunu, gelecek hafta kampanyalarını görüntüleyebilirsiniz. İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Göz Bantlı Pijama Takımı

• S-M-L beden

Kedi Figürlü Yastık

  • 3
  • 18
BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Göz Bandı

Evcil Hayvan Minderi

Kedi Kumu Bentonit

  • 4
  • 18
BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kedi/Köpek Mama Kabı

Konserve Köpek Maması

Yaş Poşet Kedi Maması

Yaş Kedi Maması

  • 5
  • 18
BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kedi Figürlü Katlanır Ayna

Kedi Figürlü Takı Standı

Kedi Figürlü Yüzük Standı

Kedi Figürlü Makyaj Çantası