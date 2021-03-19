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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de gelecek hafta o ürünler damga vuracak! 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin gelecek hafta satışa çıkacak salı kampanyalarında tekstil ürünleri ile atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. BİM 23 Mart aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 19.03.2021 18:23
BİM'de gelecek hafta neler olacak? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin sürpriz kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. BİM'in resmi internet adresinden gelecek hafta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. Sizler için tüm ürünler sayfamızda bir araya getirdik. Sayfamızı inceleyerek, hangi ürünlerin indirimli olduğunu, gelecek hafta kampanyalarını görüntüleyebilirsiniz. İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...
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Göz Bantlı Pijama Takımı
• S-M-L beden
Kedi Figürlü Yastık
Göz Bandı
Evcil Hayvan Minderi
Kedi Kumu Bentonit
Kedi/Köpek Mama Kabı
Konserve Köpek Maması
Yaş Poşet Kedi Maması
Yaş Kedi Maması
Kedi Figürlü Katlanır Ayna
Kedi Figürlü Takı Standı
Kedi Figürlü Yüzük Standı
Kedi Figürlü Makyaj Çantası