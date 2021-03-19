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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Görenler dönüp bir daha baktı! Görüntüsü hafızalara kazındı! Kilosu dudak uçuklatıyor Görenler dönüp bir daha baktı! Görüntüsü hafızalara kazındı! Kilosu dudak uçuklatıyor İzmir Çeşme'de balıkçıların ağlarına takılan dev kılıç balığı, Denizli'de satışa çıkarıldı. Görenleri hayretler içinde bırakan 2.5 metre uzunluğundaki balık, 98 kilogram ağırlında. Kilosunu 100 liradan satışan çıkaran balıkçılar, dev kılıç balığının en lezzetli balıklar arasında olduğunu söyledi. Devasa görüntüsüyle görenleri ürküten balığın yakalanmasının çok zor olduğunu söyleyen balıkçılar "Bu boyda bir kılıç balığını her zaman görmek mümkün olmaz." ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 19.03.2021 17:41 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 17:48
İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan 2,5 metre uzunluğundaki 98 kilogramlık kılıç balığı, balıkçı Fikret Uzkuç tarafından Denizli'ye getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Denizli balık pazarında sergilenen dev balık, büyük ilgi gördü. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kılıç balığı, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.
'ETİ ÇOK LEZZETLİDİR' Fikret Uzkuç, bu büyüklükteki kılıç balığına zor rastlanıldığını belirterek, "Kılıç balığını satmak için İzmir'den getirdik.
Eti çok lezizdir. Görünüşü itibariyle de ilgi çekicidir. Bu boyda bir kılıç balığını her zaman görmek mümkün olmaz.
Balığımız bugün buraya gelenlerin çok ilgisini çekti. Öğle saatlerinden bu yana 100'ün üzerinde kişi fotoğrafını çekmiştir.