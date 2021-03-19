Görenler dönüp bir daha baktı! Görüntüsü hafızalara kazındı! Kilosu dudak uçuklatıyor

İzmir Çeşme'de balıkçıların ağlarına takılan dev kılıç balığı, Denizli'de satışa çıkarıldı. Görenleri hayretler içinde bırakan 2.5 metre uzunluğundaki balık, 98 kilogram ağırlında. Kilosunu 100 liradan satışan çıkaran balıkçılar, dev kılıç balığının en lezzetli balıklar arasında olduğunu söyledi. Devasa görüntüsüyle görenleri ürküten balığın yakalanmasının çok zor olduğunu söyleyen balıkçılar "Bu boyda bir kılıç balığını her zaman görmek mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.