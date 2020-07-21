BİM'de bu hafta sürpriz ürünler olacak! 21 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 21 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler yer alıyor. Salı günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Bu hafta pil çeşitleri, dondurulmuş ürünler, meşrubat çeşitleri gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM marketlerin bu haftaki kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL