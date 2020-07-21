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Haberler Galeri BİM'de bu hafta sürpriz ürünler olacak! 21 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de bu hafta sürpriz ürünler olacak! 21 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 21 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler yer alıyor. Salı günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Bu hafta pil çeşitleri, dondurulmuş ürünler, meşrubat çeşitleri gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM marketlerin bu haftaki kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:31
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BİM'de bu hafta sürpriz ürünler olacak! 21 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Nane, kekik, kimyon, acı sos, pul biber, mangal kömürü, pil çeşitleri, hindi füme, hindi mangal sucuk, fıstıklı dana salam, dana jumbo sosis gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin salı kampanyalarını sayfamızda derledik. İşte güncel kampanyalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de bu hafta sürpriz ürünler olacak! 21 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Emin Izgara Köfte

• 400 g

  • 3
  • 19
BİM'de bu hafta sürpriz ürünler olacak! 21 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Emin
İnegöl Köfte

• 400 g

  • 4
  • 19
BİM'de bu hafta sürpriz ürünler olacak! 21 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Emin
Satır Köfte

• 400 g

  • 5
  • 19
BİM'de bu hafta sürpriz ürünler olacak! 21 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Mutfağım
Dondurulmuş Hamburger Köftesi

• 225 g