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Aslan sırtlan savaşı | Canlı canlı yem oluyordu! İnanılmaz son

Vahşi doğanın en becerikli avcıları olan aslanlar bile, sırtların karşısında çaresiz kalıyor. Kameralara kaydedilen o görüntüler, tüm dünyada büyük şaşkınlık yarattı. Tek başına hayatta kalma mücadelesi veren bir erkek aslanın etrafı sırtlan sürüsü tarafından çevrildi. Avlarını canlı canlı yiyen 'yamyam' sürüsü olan sırtlanlar, baş düşmanı olan bu erkek aslanı yemek için harekete geçti. Ne yapacağını şaşıran erkek aslan çaresizce ölümü beklerken son anda meydana gelen bir olay, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:41
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Aslan sırtlan savaşı | Canlı canlı yem oluyordu! İnanılmaz son

İşte tek başına sırtlanlara yem olmak üzereyken inanılmaz bir kurtuluşa imza atan aslanın o anları...

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Aslan sırtlan savaşı | Canlı canlı yem oluyordu! İnanılmaz son
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Aslan sırtlan savaşı | Canlı canlı yem oluyordu! İnanılmaz son

Belgesellerde tam tersini görmeye alışkın olduğumuz doğal yaşam görüntülerinde bu defa bir bufalo aslanı saldırdığına pişman etti.

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Aslan sırtlan savaşı | Canlı canlı yem oluyordu! İnanılmaz son

Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.

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Aslan sırtlan savaşı | Canlı canlı yem oluyordu! İnanılmaz son

Bufalonun geri adım atmaması üzerine 'meydan muharebesi' başladı.