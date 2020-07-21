Aslan sırtlan savaşı | Canlı canlı yem oluyordu! İnanılmaz son

Vahşi doğanın en becerikli avcıları olan aslanlar bile, sırtların karşısında çaresiz kalıyor. Kameralara kaydedilen o görüntüler, tüm dünyada büyük şaşkınlık yarattı. Tek başına hayatta kalma mücadelesi veren bir erkek aslanın etrafı sırtlan sürüsü tarafından çevrildi. Avlarını canlı canlı yiyen 'yamyam' sürüsü olan sırtlanlar, baş düşmanı olan bu erkek aslanı yemek için harekete geçti. Ne yapacağını şaşıran erkek aslan çaresizce ölümü beklerken son anda meydana gelen bir olay, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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