Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar akın etti kiralık araçlar tükendi

Diğer şehirler de eklendiğinde bu sayının bayramda 30 bini bulacağını anlatan Ak, talebin çok yüksek olduğunu kaydetti. Ortalama 2 haftalık kiralama yapıldığı bilgisini veren Ak, "Gün sayısı arttıkça günlük kiralama bedeli düşüyor. Orta segment bir araç bir gün için kiralandığında 250 TL iken bu 14 günlük kiralandığında günlük 110 TL'ye kadar geriliyor. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30-35 arttı" şeklinde konuştu.