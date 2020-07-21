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Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar akın etti kiralık araçlar tükendi
Bayram için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, pandemi nedeniyle toplu taşıma yerine araç kiralamaya yöneldi. 30 bine yakın araç kiralanırken sektör de bayram etti. Sektör oyuncuları, "Piyasadaki araçların % 90'ı kiralandı" diyor. Öte yandan bu yıl otobüslere talebin düştüğü belirtilirken ek sefer olmayacağı kaydedildi.
Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:25
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