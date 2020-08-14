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Haberler Galeri BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor

BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor

BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM'de bu cuma birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Her hafta cuma günleri sürpriz ürünleri müşterisinin beğenisine sunan BİM marketler, 14 Ağustos indirimleri ile dikkat çekiyor. Televizyon, dolap, şarjlı el süpürgesi, kulaküstü kablosuz kulaklık ve blender seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte haftanın kampanyalı ürünleri...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:42
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BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor

BİM'de bu cuma neler var? BİM 14 Ağustos aktüel ürünler listesi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan katalog ile birlikte cuma günü kampanyaları duyurulmuştu. Teknoloji, züccaciye, tekstil, oyuncak çeşitleri gibi ürünler haftanın indirimleri arasında yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? Cuma günü kampanyaları neler? İşte 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor

Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV

• Model No DJT42
• 1920x1080 Full HD Gerçek Çözünürlük
• 178 Derece Geniş Görüş Açısı
• Çoklu Dil Desteği (Açılış Türkçe)
• Geniş Açılı Uzaktan Kumanda
• Class A Enerji Üretimi
• 2x8 Watt Ses Çıkış Gücü
• Ultra Dinamik Kontrast
• USB
• 2 x HDMI
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• ATV Analog Tuner
• LED Teknolojisi

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BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor

Çok Amaçlı Dolap

• 2 uzun kapak
• 2 çekmeceli

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BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor

Fakir
Şarjlı El Süpürgesi

• Kablo ~1,8 m
• Toz Haznesi Kapasitesi 450 ml

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BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor

Free Sound
Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

• Hem kablolu hem kablosuz kullanım
• Ayarlanabilir kafa bandı