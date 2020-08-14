HaberlerGaleriBİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor
BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor
BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM'de bu cuma birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Her hafta cuma günleri sürpriz ürünleri müşterisinin beğenisine sunan BİM marketler, 14 Ağustos indirimleri ile dikkat çekiyor. Televizyon, dolap, şarjlı el süpürgesi, kulaküstü kablosuz kulaklık ve blender seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte haftanın kampanyalı ürünleri...
Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:35Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:42