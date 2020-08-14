BİM'de bu cuma neler var? 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda blender seti dikkat çekiyor

BİM'de bu cuma neler var? BİM 14 Ağustos aktüel ürünler listesi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan katalog ile birlikte cuma günü kampanyaları duyurulmuştu. Teknoloji, züccaciye, tekstil, oyuncak çeşitleri gibi ürünler haftanın indirimleri arasında yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? Cuma günü kampanyaları neler? İşte 14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

