HaberlerGaleriSon dakika: İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama: 1984 araç trafikten men edildi
Son dakika: İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama: 1984 araç trafikten men edildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması yapıldı. Uygulamada 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, 1.984 araç ve motosiklet trafikten men edildi.
Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:50Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:54