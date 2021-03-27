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Haberler Galeri BİM gelecek hafta kampanyaları: 30 Mart Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftanın indirimleri neler?

BİM gelecek hafta kampanyaları: 30 Mart Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftanın indirimleri neler?

BİM'de gelecek hafta hangi ürünler olacak? Her hafta salı günleri kampanya yapan BİM marketler, önümüzdeki haftadan itibaren sürpriz bir liste satışa çıkaracak. Temizlik ürünleri, bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, atıştırmalık ürünler gibi birçok ürün bu katalogda müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM müşterilerini neler bekliyor? BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:33
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BİM gelecek hafta kampanyaları: 30 Mart Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftanın indirimleri neler?

BİM 30 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler dikkat çekiyor. Bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, konsantre çamaşır yumuşatıcısı, sıvı sabun, 2'li siyah diş fırçası, diş macunu, ledli ayna, erkek ve kadın parfüm ürünleri gibi salı kampanyaları dolu dolu! Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? İşte BİM 30 Mart 2021 aktüel ürünler listesi...

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BİM gelecek hafta kampanyaları: 30 Mart Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftanın indirimleri neler?

Fairy 90'lı Bulaşık Makinesi Tableti

Sıvı Bulaşık Deterjanı

  • 3
  • 25
BİM gelecek hafta kampanyaları: 30 Mart Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftanın indirimleri neler?

Çamaşır Suyu 2 L + Power Jel 1000 g

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı

  • 4
  • 25
BİM gelecek hafta kampanyaları: 30 Mart Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftanın indirimleri neler?

Sıvı Sabun

2'li Siyah Diş Fırçası

  • 5
  • 25
BİM gelecek hafta kampanyaları: 30 Mart Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftanın indirimleri neler?

Powerdent
Charcoal Diş Macunu

• 75 ml