BİM gelecek hafta kampanyaları: 30 Mart Salı BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftanın indirimleri neler?

BİM'de gelecek hafta hangi ürünler olacak? Her hafta salı günleri kampanya yapan BİM marketler, önümüzdeki haftadan itibaren sürpriz bir liste satışa çıkaracak. Temizlik ürünleri, bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, atıştırmalık ürünler gibi birçok ürün bu katalogda müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM müşterilerini neler bekliyor? BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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