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Haberler Galeri BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM 6 Nisan 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Salı günü kampanyalarını merakla bekleyen BİM müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyordu. Yayımlanan 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Bakliyat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de bu salı hangi ürünler indirimli? BİM salı kampanyaları neler? İşte 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:03
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BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

6 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM marketlerde bu hafta, pirinç, pilavlık bulgur, nohut, kırmızı mercimek, domates salçası, biber salçası, tahin, çiçek balı, buğday unu gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte BİM 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Efsane Osmancık Pirinç

• 5000 g

Pilavlık Bulgur

• 2500 g

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  • 15
BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Nohut

• 2500 g

Kırmızı Mercimek

• 2500 g

  • 4
  • 15
BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Tat Köy
Domates Salçası

• 1700 g

  • 5
  • 15
BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Biber Salçası

Tahin

Çiçek Balı

Buğday Unu