BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

6 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM marketlerde bu hafta, pirinç, pilavlık bulgur, nohut, kırmızı mercimek, domates salçası, biber salçası, tahin, çiçek balı, buğday unu gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte BİM 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...