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BİM bakliyat ürünlerine indirim fırsatı! 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
BİM 6 Nisan 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Salı günü kampanyalarını merakla bekleyen BİM müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyordu. Yayımlanan 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Bakliyat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de bu salı hangi ürünler indirimli? BİM salı kampanyaları neler? İşte 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...